Genova – Nuovo boom di contagi da coronavirus in Liguria dove, con appena 7.239 tamponi effettuati, sono stati scoperti ben 1.138 nuovo contagi.

Non si è registrato il consueto calo di infezioni che si ripete ogni fine settimana in Liguria, da inizio epidemia, con il calo fisiologico del numero di tamponi.

Un dato che allarma i sanitari anche se il numero delle persone ricoverate in ospedale è invece sceso ancora.

Una donna di 83 anni è morta all’ospedale San Martino di Genova.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 124

SAVONA (Asl 2): 178

GENOVA: 624, di cui:

• Asl 3: 510

• Asl 4: 114

LA SPEZIA (Asl 5): 210

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2