Recco – Forse un corto circuito o il surriscaldamento della canna fumaria all’origine dell’incendio che ieri ha distrutto il piano superiore di una villetta di due piani in località Verzemma, nel comune di Recco.

All’arrivo dei vigili del fuoco la parte superiore della villetta era invasa dal fumo e dalle fiamme e la famiglia che ci vive era riuscita a mettersi in salvo ma era disperata per tre cagnolini che erano ancora all’interno.

I vigili del fuoco hanno indossato i respiratori e sono entrati per spegnere le fiamme e cercare gli animali ma purtroppo li hanno trovati ormai morti, uccisi dal fumo che ha invaso l’abitazione rendendo l’aria irrespirabile.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite a lungo e i danni alla villetta sono ingenti. Fortunatamente non si registrano feriti ma il dolore per la perdita dei tre cagnolini è forte.

In corso gli accertamenti per identificare le cause del rogo.