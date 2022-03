Inizio settimana all’insegna del tempo stabile e soleggiato per la Liguri anche grazie ad una zona anticiclonica che garantirà anche un aumento delle temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 21 marzo 2022

Giornata stabile ed assolata, con cielo che si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, a parte locali addensamenti mattutini sui versanti padani centro occidentali, in rapido diradamento.

Venti: Settentrionali moderato o tesi, localmente sino a forti.l sul settore centro-occidentale

Mari: Mosso per onda lunga sotto costa, tendente a stirato, molto mosso al largo.

Temperature: Stazionarie od in contenuto aumento.

Costa: min +6/12°C, max +13/17°C

Interno: min -5/+7°C, max +7/14°C

Martedì 22 marzo 2022

Altra giornata soleggiata e stabile con cielo in prevalenza sereno su tutta la regione.

Venti: Settentrionali moderati o localmente tesi al mattino.

Mari: stirato sotto-costa, mosso al largo.

Temperature: In aumento, più sensibile in quota

Tendenza per mercoledì 23 marzo 2022

Poche variazioni con tempo stabile ed assolato in un contesto più mite.