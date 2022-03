Genova – Ha minacciato con un coltello il proprietario del Ristorante dove lavora il 33enne arrestato dalla polizia nella zona di Dinegro.

Il giovane, secondo la denuncia del datore di lavoro, era stato scoperto mentre tentata un furto nel locale ed era stato cacciato.

Poco dopo, però, l’uomo è tornato nel ristorante e ha estratto un coltello per minacciare il titolare. Minacce che hanno fatto scattare la telefonata alla polizia che ha subito inviato una volante.

Gli agenti hanno fermato il giovane e lo hanno arrestato ed ora verrà interrogato per poter chiarire la sua posizione.

All’arrivo degli agenti il 33enne, che stava uscendo dal locale con le mani ferite, ha ammesso di aver avuto un diverbio col titolare.

Quest’ultimo riscontrando da tempo alcuni ammanchi di merce lo aveva redarguito e subito dopo si era accorto che il dipendente, giunto al lavoro già in stato di ebbrezza, aveva asportato una birra dal frigo bevendola di nascosto. Comunicandogli che sarebbe stato licenziato lo ha invitato a lasciare il locale. Il 33 enne dopo aver rubato altre birre è uscito dalla porta sul retro per poi rientrare, afferrare un coltello dal banco della cucina e minacciare il datore di lavoro, che è fuggito.

In assenza del titolare l’uomo ha tentato di appropriarsi anche di alcune bottiglie di alcolici e quando la cameriera ha provato a fermarlo l’ha ferita lievemente con un tappo metallico.

I poliziotti lo hanno bloccato all’uscita del ristorante e, dopo gli atti di rito, condotto al carcere di Marassi in attesa di convalida.