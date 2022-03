Genova – Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno innescato il rogo in un appartamento di via Nizza, nel quartiere genovese della Foce.

Le fiamme sono divampate questa mattina presto e sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco.

I due anziani proprietari dell’appartamento si sono spostati sul balcone in attesa dei soccorsi ma sono rimasti lievemente intossicati e sono stati trasferiti all’ospedale per gli accertamenti del caso.

Sembra che le fiamme siano state innescate da un cortocircuito partito da una sauna in vetroresina.