Genova – Saranno molto probabilmente i mezzi aerei a dare il colpo di grazia all’incendio che da ieri mattina tiene impegnati vigili del fuoco, protezione civile e squadre anti incendio volontarie sulla alture di Mele, nell’entroterra genovese di ponente.

Il rogo, che ha distrutto una vasta aerea boschiva, è sotto controllo ma le squadre restano attive poiché il forte vento che soffia in zona potrebbe trasportare braci ancora accese e riattivare il rogo.

Probabile l’intervento dei mezzi aerei in mattinata per dare il “colpo di grazia” all’incendio.

In corso le indagini per risalire alle cause del rogo e alle eventuali responsabilità.