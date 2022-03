Genova – Un ragazzino di meno di 14 anni potrebbe aver dato il via all’incendio che ha bruciato una vasta area di macchia mediterranea sulle alture di San Teodoro, in via Ferrara.

Il ragazzo, non imputabile per legge, sarebbe stato individuato grazie alla confessione di alcuni minorenni che erano stati riconosciuti sul luogo dove, poco dopo, è divampato il rogo. Avrebbero fatto il nome del responsabile giustificandosi con la noia e la voglia “di divertirsi un pò”.

Ma il rogo non sarebbe “intenzionale” ovvero sarebbe sfuggito al controllo dei ragazzetti che giocavano a far fuoco ad un giornale di carta e il vento avrebbe trasportato velocemente le fiamme sino ad estendersi a dismisura.

I vigili del fuoco hanno lavorato sino a tarda notte per domare le fiamme e per assicurarsi che il rogo non si avvicinasse alle case.

Ora il ragazzino rischia di dover spiegare ai suoi genitori cosa è successo e agli adulti potrebbe essere richiesta una enorme somma per risarcire i danni.