Genova – Pesanti disagi anche in Liguria per il blocco delle biglietterie elettroniche gestite da Trenitalia causato molto probabilmente da un attacco informatico.

Hacker ma anche possibili ripercussioni della guerra informatica di cui la Russia è tra i protagonisti in tutto il mondo tra le ipotesi al vaglio dei tecnici di Trenitalia che cercano di contrastare il maxi attacco ai server aziendali che ha mandato in tilt l’emissione elettronica dei biglietti.

I viaggiatori non riescono ad acquistare il biglietto e rischiano di perdere il treno o di dover pagare multe e sanzioni.

Attiva la vendita online sul sito Internet aziendale mentre i Consumatori chiedono a Trenitalia di permettere l’acquisto sul treno senza sanzione.