Genova – Tornano i fuoristrada sulla spiaggia di Voltri e tornano le polemiche sull’uso dell’arenile per un’esibizione che vedrà realizzare una pista, con enormi buche e salti, sull’ultima spiaggia libera del ponente.

E’ bastato l’annuncio degli organizzatori della manifestazione per dividere l’opinione pubblica tra chi apprezza il genere e chi, invece, già teme la devastazione della spiaggia e l’inquinamento che potrebbe accompagnare la corsa di decine di fuoristrada sull’arenile.

“Sperando sia cosa gradita alla comunità – scrivono gli organizzatori su Facebook – tra esattamente 30 gg riproporremo la manifestazione in spiaggia delle jeep ( Shark Meeting 4×4 ). Il Genova Fuoristrada patrocinato dal Comune con la collaborazione del Civ e dell’associazione Utri Mare, organizza questo evento giunto alla quarta edizione Voltrese, sperando nel bel tempo e nella riuscita come le scorse edizioni, vi invitiamo a partecipare numerosi. Per qualche giorno non si potrà andare in spiaggia a fare una passeggiata ma potrete venirci in macchina con noi e godere di un’esperienza unica”.

Secondo il progetto la spiaggia di Voltri verrà adattata a pista da fuoristrada e le ruspe scaveranno enormi buche, discese e dossi ma anche enormi cumuli di sabbia e pietre per rendere “impegnativo” il circuito che resterà attivo, secondo tradizione, solo un fine settimana.

Agli appassionati del genere, che nelle passate edizioni sono accorsi anche da fuori Genova, si contrappone chi (da sempre) crede che la manifestazione sia “fuori luogo” e che le auto libere di correre sulla spiaggia non siano una attrazione turistica ma, piuttosto, un uso discutibile dello spazio destinato a bambini e famiglie per riposare e giocare.

C’è chi paventa anche la possibilità che oli e scarichi dei fuoristrada possano inquinare l’arenile in vista della prossima stagione balneare.

Come sempre gli organizzatori assicurano che il giorno dopo la manifestazione la spiaggia “tornerà come prima” grazie alle stesse ruspe che costruiranno nelle prossime settimane il percorso.

(nella foto una delle vetture più applaudite durante la passata edizione)