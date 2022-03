Genova – Dopo un controllo di routine, il candidato sindaco Ariel Dello Strologo è risultato positivo al Covid:

“Sebbene asintomatico – scrive Dello Strologo sul suo profilo Facebook – Come prescrive la legge, e a tutela dello staff e degli interlocutori, resterò in isolamento per il tempo che la normativa prevede. Nei prossimi giorni onorerò gli appuntamenti che sarà possibile gestire da remoto, fino a quando, al più presto, potrò tornare sul territorio. Sarà un tempo prezioso che sfrutterò al meglio, per approfondire ricerche e temi da restituire alla città, insieme con tutto l’apparato della campagna elettorale. Continuiamo a lavorare per Genova e per i cittadini e le cittadine.”