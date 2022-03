La Spezia – Lo hanno fermato per un controllo in via Amendolia ma l’anziano, 70 anni, alla guida ha mostrato i documenti dell’auto dicendo di non avere con sè la patente di guida.

Gli agenti si sono insospettiti ed hanno fatto una verifica con il nominativo scoprendo che l’anziano la patente non poteva averla semplicemente perché non aveva mai superato l’esame per ottenerla.

L’uomo ha cercato di evitare la maxi multa ed il probabile sequestro del mezzo dichiarando di avere una vecchia patente militare ma gli agenti non ne hanno trovato traccia sul terminale.

Inoltre hanno scoperto che l’auto era intestata ad un’altra persone, anch’essa senza patente di guida, che ha confermato di averla “prestata” all’uomo per una commissione.

Anche la proprietaria del veicolo verrà multata perché non ha verificato che la persona a cui l’ha affidata avesse una regolare patente.

L’auto resterà ferma, con sequestro, per tre mesi.

Si tratta dell’ennesimo caso di persona trovata alla guida senza patente in pochi mesi. I controlli continuano serrati per garantire la sicurezza sulle strade.