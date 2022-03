Genova – Un cucciolo di cane nato da poche settimane è caduto da un terrazzo in via Don Sturzo, a Quarto. Il cagnolino ha fatto un volo di alcuni metri e i padroni hanno subito chiamato la Croce Gialla per trasportare l’animale da un veterinario per le cure del caso e per accertare se nella caduta ha riportato ferite gravi.

In corso gli accertamenti per capire come abbia fatto il cucciolo a cadere.

(Foto Archivio)