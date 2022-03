Genova – Grave incidente in corso Europa, in direzione levante, poco dopo il ponte sul torrente Sturla. Per cause ancora da accertare un’auto con due persone a bordo si è capottata mentre procedeva in direzione Nervi.

Due le persone ferite. Si tratta di una donna e della figlia minorenne.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e le auto della polizia locale che hanno deviato il traffico mentre i vigili del fuoco hanno rimesso sulle ruote la vettura ribaltata.

Traffico in tilt in direzione levante sino a tarda sera e sono ancora in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Nelle vicinanze è stato attivato un sistema di tele controllo della velocità che, evidentemente, sanziona a raffica chi passa oltrepassando i limiti di velocità ma non impedisce il verificarsi di incidenti anche gravi.