Genova – Forse una banda specializzata dietro alle tre rapine con il coltello ai danni di Raider e Portapizze nel capoluogo ligure. Gli episodi sono avvenuti nell’ultimo periodo facendo pensare che, dietro ai colpi, ci sia qualcuno che ha “studiato” un modus operando ben preciso.

Sulla serie di rapine indagano i carabinieri che stanno facendo alcune verifiche sul traffico telefonico delle vittime per accertare se ci sono numeri chiamanti “comuni”.

In particolare i PortaPizza trasportano spesso somme di denaro per i resti o per le consegne multiple che vengono effettuate “una dopo l’altra” anche se appare difficile che possano rappresentare un bottino particolarmente “goloso” per i rapinatori.

Chi consegna cibo a domicilio viene rapinato lungo il percorso o “a fine turno” e i malviventi puntano il coltello e si fanno consegnare denaro e telefoni cellulari.

Più difficile che vengano rapinati i Rider per la consegna del cibo e che operano per piattaforme che ricevono i pagamenti via carta di credito.