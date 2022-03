Un campo di alta pressione è ancora presente sull’Italia ma una depressione posizionata tra nord Africa e penisola Iberica potrà influenzare marginalmente il tempo sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 25 marzo 2022

Tempo stabile e prevalentemente soleggiato sull’intera regione.

Nel corso della giornata transito di velature da ponente verso levante, ma senza conseguenze associate.

Venti generalmente deboli o moderati da est/sud-est, locali rinforzi fino a tesi da est/nord-est sull’Imperiese

Mare poco mosso, dal tardo pomeriggio/sera moto ondoso in aumento fino a mosso sul bacino occidentale.

Temperature stazionarie od in lieve calo

Costa: min +5/12°C, max +13/18°C

Interno: min -6/+5°C, max +11/19°C

Sabato 26 marzo 2022

Al mattino qualche nube sparsa in un contesto soleggiato. Nel pomeriggio stratificazioni medio-alte in rapido aumento sull’intera regione.

Venti deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali sul centro-levante, moderati con locali rinforzi fino a tesi sull’Imperiese.

Mare poco mosso sul centro-levante, mosso sul bacino occidentale.

Temperature stazionarie od in leggero aumento.

Tendenza per domenica 27 marzo 2022

Nuvolosità diffusa in mattinata, graduale ritorno a condizioni più soleggiate dal pomeriggio. Ventilazione moderata con rinforzi fino a tesa dai quadranti settentrionali.

Mare stirato o poco mosso sotto-costa, mosso al largo.

Temperature massime in lieve aumento.