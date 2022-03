Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, in via Napoli, nel quartiere di Oregina dove una porzione di intonaco si è staccata dalla facciata di un palazzo cadendo su una vettura parcheggiata e fortunatamente senza passeggeri.

I detriti hanno sfondato il parabrezza e danneggiato in modo serio l’auto che al momento era vuota.

Il boato ha richiamato l’attenzione dei passanti che si sono precipitati a verificare che nell’auto non ci fosse nessuno e hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere parti di intonaco ancora “in bilico”.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20 e nelle vicinanze passeggiavano diverse persone.