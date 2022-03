Varese Ligure – Sono ben 30 gli ettari di bosco distrutti dalle fiamme che hanno bruciato per l’intera giornata di ieri sul monte Zatta nel comune di Varese Ligure, provincia della Spezia.

L’intervento dei mezzi aerei è stato fondamentale per lo spegnimento del rogo che ha tenuto impegnate squadre di vigili del fuoco, protezione civile e volontari per l’intera giornata.

L’incendio era cominciato ieri mattina e per tutta la giornata ha impegnato la squadra dei Vigili del Fuoco di Brugnato e 18 volontari AIB (Antincendio Boscivo) provenienti dai vari comuni della Spezia.

La zona impervia ha reso complesse le procedure di bonifica e solo il lancio d’acqua con gli elicotteri ha permesso di avere ragione delle fiamme.

Ora gli operatori a terra stanno monitorando la zona e bonificando gli ultimi focolai per evitare che l’incendio possa riprendere vigore.