Genova – Si affievoliscono ogni giorno di più le speranze di ritrovare sana e salva Giuseppina Benucci, detta Giuggi, la pensionata di 73 anni scomparsa dalla sua abitazione di via Biga, a Marassi, lo scorso 18 febbraio.

Il caso, che inizialmente aveva fatto molto scalpore in città, sembra ormai passato in secondo piano eppure della donna non si sa più nulla da più di un mese.

Nessuna notizia e nessuna traccia nonostante i cani molecolari specializzati nella ricerca delle persone, abbiano condotto le ricerche sino al santuario della Madonna del Monte, sopra il quartiere di San Fruttuoso e di Marassi.

Da quel punto partono molti sentieri verso le alture della città ed inoltre non è detto che la donna non sia poi ridiscesa utilizzando un mezzo pubblico.

La trasmissione Rai Chi l’ha visto si è occupata del caso alcune settimane fa mostrando le ricerche di Giuseppina e segnalando la possibilità che abbia perso la memoria e l’orientamento a causa dell’Alzheimer.

La donna era indipendente e viveva sola ma recentemente aveva evidenziato alcuni problemi proprio riguardo alla capacità di ricordare le cose e i familiari temono sia confusa e incapace di chiedere aiuto.

Su social continua il tam tam degli appelli per ritrovarla anche perché i giorni trascorsi iniziano ad essere davvero molti per una donna sola in questa stagione.

Al momento della scomparsa Giuseppina “Giuggi” Benucci indossava un giubbino grigio, camicia bianca e felpa blu e pantaloni scuri.

Porta occhiali da vista e apparecchio acustico ed ha problemi di udito.

Giuseppina è alta 1 metro e 55 e ha capelli grigio bianco e occhi castani.

Chiunque avesse informazioni utili può contattare il 112