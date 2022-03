Genova – Indagini in corso, al terminal traghetti di ponte Caracciolo, nel porto, per il ritrovamento del corpo senza vita di un 35enne cittadino tunisino.

Il giovane è stato trovato in mare ormai cadavere e si indaga per cercare di capire se si sia trattato di una disgrazia o se, invece, dietro la morte si celi un delitto.

L’uomo era residente in Francia da anni e probabilmente stava tornando a casa per una visita alla famiglia. Viaggiava con uno zaino ed aveva un regolare biglietto per imbarcarsi su uno dei traghetti che da Genova partono per il nord Africa.

Le indagini puntano sulle riprese video del circuito di video sorveglianza che potrebbero mostrare come abbia fatto il giovane a finire in mare senza poi riuscire a salvarsi.