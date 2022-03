Genova – Grave incidente, questo pomeriggio, sul ponte Romero, all’intersezione con via Tea Benedetti, nella zona di Campi.

Sul posto le ambulanze del 118 e i Vigili del fuoco che hanno bonificato l’area riportando sulle sue ruote un’auto che si è ribaltata in seguito all’impatto.

Gli occupanti dei veicoli erano già fuori dall’abitacolo e per loro solo un brutto spavento e lievi ferite.

Sul posto anche la polizia locale che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e le responsabilità.