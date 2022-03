Genova – Sei specialisti dell’ospedale Galliera in malattia e la Piastra Interventistica va in tilt. L’emergenza è scattata questa mattina quando 6 unità di personale (5 tecnici di radiologia e un infermiere), non si sono presentate al lavoro per malattia, creando una situazione di difficoltà.

Trattandosi di personale altamente qualificato e specializzato, non è stato possibile reperire i sostituti nell’ambito delle altre strutture dell’Ente.

La Direzione dell’ospedale riferisce che è prontamente attivata contattando il 118 per far fronte alla situazione e che le strutture di Neuroradiologia e Radiodiagnostica hanno lavorato regolarmente.

L’affollamento del Pronto Soccorso è invece dovuto al flusso maggiore che si registra ad ogni inizio settimana. Una situazione che, sempre secondo la Direzione dell’ospedale sarebbe “presente su tutta l’area metropolitana”.