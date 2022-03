Genova – Hanno visto un grosso furgone parcheggiato in modo sospetto vicino a un cassonetto della spazzatura ed un uomo che scaricava materiale e lo appoggiava nelle vicinanze ed hanno deciso di fare un controllo.

Gli agenti della polizia hanno così sorpreso un artigiano che stava abbandonando rifiuti ingombranti e che devono essere smaltiti nelle apposite isole ecologiche e lo hanno denunciato.

L’episodio è avvenuto in via Sampierdarena e l’uomo stava scaricando un grosso “Top” da cucina e alcuni mobili.

Alla contestazione l’artigiano ha risposto di aver svolto un lavoro in un’abitazione nei giorni scorsi e di aver pensato di smaltire gli scarti direttamente nei cassonetti della spazzatura.

Un “errore” che gli è costata una denuncia per attività di gestione rifiuti non autorizzata e una sanzione piuttosto salata.

Un episodio che rafforza la convinzione di molti genovesi sull’emergenza rifiuti ingombranti. La scelta dell’Amiu di estendere la raccolta gratuita degli oggetti non ha ridotto di molto il fenomeno.

Si fa avanti il sospetto che all’origine ci sia il lavoro di ditte ed aziende che preferiscono non far conoscere la propria attività consegnando i materiali alle isole ecologiche dove viene registrato il loro passaggio.

(foto Archivio)