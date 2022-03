Genova – Un noto ristorante specializzato nel Sushi è stato chiuso in via XX settembre in seguito ad un controllo degli ispettori dell’Asl 3 e gli agenti della polizia locale.

Le verifiche avrebbero accertato inadempienze nella conservazione degli alimenti e la presenza di insetti nei locali della cucina ed è scattato il provvedimento di chiusura.

Le verifiche condotte dagli ispettori hanno accertato anche il mancato rispetto delle normative anti covid, la mancata esposizione delle informazioni per le persone allergiche a prodotti alimentari.

il titolare è stato sanzionato con una multa di circa 8mila euro e il ristorante resterà chiuso sino ad adeguamento delle condizioni previste dalle normative di legge.