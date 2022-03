Genova – Ha notato due urne cinerarie che spuntavano dal bidone della spazzatura e ha chiamato le forze dell’ordine. Macabro ritrovamento in via Tomaso D’Acquino, nel quartiere di Sestri Ponente dove i resti mortali di una coppia di coniugi era stata gettata tra la spazzatura.

Le due urne, con tanto di nomi e cognomi e date di morte e di nascita, sono state recuperate e affidate al personale del Cimitero di Staglieno che le ha prese in custodia mentre venivano eseguite le verifiche per accertare chi fosse il custode.

Si è cos’ scoperto che i due contenitori erano stati affidati al figlio della coppia che ha problemi di salute e disturbi seguiti dal centro di igiene mentale e che due operai che stavano ristrutturando l’abitazione dell’uomo avevano trovato le urne in casa e avevano deciso di disfarsene in questo modo decisamente poco civile.

I due sono stati identificati e denunciati per distruzione di cadavere e rischiano una condanna penale.

Ora i resti mortali della coppia resteranno in affido al Cimitero di Staglieno sino alla decisione del giudice.