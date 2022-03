Un sistema depressionario si muove dalle Baleari verso il Mar Ligure portando la pioggia anche sulla nostra regione.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 30 marzo 2022

Già dalle prime ore del mattino la pioggia cadrà su gran parte della regione. Le precipitazioni saranno in generale deboli o moderate, mentre saranno più intense e persistenti tra il Genovese occidentale e il Savonese di Ponente.

Nel corso del pomeriggio la pioggia si concentrerà maggiormente sul centro-levante, in particolar modo da Portofino verso lo Spezzino e relativi entroterra.

Più a ponente sono attese precipitazioni al più deboli.

In serata attesa una generale attenuazione dei fenomeni a ponente, mentre insisteranno ancora sul Levante della regione.

Venti: al mattino tesi da sud-est; rinforzi sull’Appennino centrale (Marino); al pomeriggio saranno ancora tesi ma ci aspettiamo una rotazione delle correnti da nord in particolare tra Savonese e Genovese. Venti più deboli altrove.

Mari: generalmente mosso per onda da sud-est.

Temperature: in calo, soprattutto lungo la fascia costiera.

Costa: min +7/11°C, max +10/14°C

Interno: min +1/+6°C, max +8/12°C

Giovedì 31 marzo 2022

Condizioni di cielo al più velato su gran parte della regione, qualche addensamento nuvoloso più consistente sull’Appennino occidentale e Alpi Liguri.

In serata nuovo aumento della nuvolosità a partire da Ponente.

Venti moderati da nord al mattino, in rotazione dai quadranti meridionali nel pomeriggio.

Mare poco mosso ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio.

Temperature stazionarie nell’interno, in aumento lungo la fascia costiera.

Tendenza per venerdì 1 aprile 2022

Giornata prevalentemente instabile. Possibili fenomeni a tratti anche temporaleschi seguiti da fugaci schiarite.