Genova – Si terranno sabato 2 aprile, alle 12, al Tempio Laico del cimitero monumentale di Staglieno le esequie di Giuseppe Marino, presidente della Società Nazionale di Salvamento.

Marino è deceduto improvvisamente, a seguito di un malore, a Genova dove ha sede l’associazione nazionale che ha letteralmente rianimato negli ultimi 29 anni.

Il presidente della Società Nazionale di Salvamento era in carica dal 1993 ed ha ricostruito l’associazione portandola ad oltre 95mila iscritti, 200 sezioni in tutta Italia e riscrivendo la storia del mondo che ruota attorno alla figura del “Bagnino” che oggi è a metà strada tra l’assistente alla balneazione ed un vero e proprio supporto di emergenza in tutti gli Stabilimenti Balneari e sulle spiagge pubbliche.

Negli ultimi anni aveva dato grande impulso nel progetto per garantire la presenza di addetti alla Salvamento (bagnini) anche nelle spiagge libere durante i mesi estivi.

Presenze rassicuranti e di grande professionalità che più di una volta hanno salvato vite umane in pericolo.