Genova – Da oggi cessa lo stato di emergenza e si attenuano le norme anti covid anche in Liguria ma il bollettino diffuso dalla Regione Liguria registra ben 8 decessi e 1.507 nuovi casi di contagio.

In aumento leggero i nuovi ricoveri negli ospedali per le complicazioni del virus ma restano stabili (8) i ricoverati nei reparti di Terapia intensiva della Liguria.

Questo il dettaglio dei nuovo contagi suddiviso per provincia:

SAVONA 2.649

LA SPEZIA 3.107

IMPERIA 1.999

GENOVA 9.241

Residenti fuori Regione/Estero 376

data decesso sesso età luogo decesso

1 26/03/2022 M 84 EO Galliera

2 29/03/2022 M 85 EO Galliera

3 30/03/2022 M 88 ASL1-Ospedale di Bordighera

4 30/03/2022 F 96 ASL1-Ospedale di Sanremo

5 30/03/2022 F 85 ASL3-Villa Scassi

6 30/03/2022 F 89 EO Galliera

7 31/03/2022 M 76 ASL2-Ospedale Albenga

8 31/03/2022 M 90 ASL5-Ospedale Sarzana