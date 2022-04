Neve anche a quote medio-basse in Liguria. Dalla scorsa notte i fiocchi bianchi cadono sui rilievi sino alla linea della costa.

Neve a Torriglia, a Bargagli e tutto l’entroterra genovese dove è imbiancato anche il monte Fasce che si affaccia sulla città.

Neve anche sulle alture del Tigullio e persino sui monti attorno alle 5 Terre dove è stata interrotta per le temperature troppo rigide anche l’edizione 2022 dello SciaccheTrail, la corsa sui sentieri che attraversano le fasce dove si coltiva l’uva da Sciacchetrà, il celebre vino liquoroso e dolce della Liguria.

L’instabilità che accompagna le correnti fredde di origine artica dovrebbe durare sino a martedì.