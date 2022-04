L’emergenza sanitaria è terminata ufficialmente con l’inizio di aprile ma, in Liguria, il bollettino sanitario della Regione Liguria registra ancora 2 decessi e ben 1.576 nuovi casi di contagio.

Un uomo di 74 anni è deceduto all’ospedale di Savona e una donna di 92 anni è morta nel Tigullio.

Leggera ripresa dei ricoveri (+2) ma resta stabile il numero delle persone ricoverate in gravi e gravissime condizioni nei reparti di Terapia intensiva (8).

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 163

SAVONA (Asl 2): 267

GENOVA Asl 3: 732

– Chiavari e Tigullio Asl 4: 139

LA SPEZIA (Asl 5): 275

I dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffusi il 2 aprile si trovano qui