Genova – Sono arrivati nel capoluogo ligure dopo un viaggio disperato dall’Ucraina sconvolta dalla guerra e in due settimane sono già stati multati 4 volte per aver lasciato l’auto posteggiata nelle areee azzurre di piazza Villa, nel quartiere di Castelletto.

A nulla è servita la targa ucraina, ben visibile sull’auto e che dovrebbe far capire che, probabilmente, il mezzo, non appartiene a turisti in gita di piacere a Genova.

La famiglia di cittadini ucraini è ospite di una famiglia genovese e ha cercato un posto “con strisce bianche” vicino a casa ma non lo ha trovato e non conoscendo la città ha pensato di poter lasciare l’auto in un posteggio riservato ai residenti mentre sono in corso le autorizzazioni presso gli uffici competenti.

In 15 giorni hanno già ricevuto ben 4 sanzioni per un totale di 243 Euro, una somma che può fare la differenza per chi, come loro, fugge da bombardamenti e palazzi demoliti a cannonate.