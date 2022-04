Genova – E’ tornata a casa ed ha trovato l’amico che stava ospitando da qualche giorno morto sul letto e con il cane che gli impediva di avvicinarsi.

Macabra scoperta per una donna residente in via del Sarto a Sestri Ponente che rientrando a casa ha trovato l’uomo ormai senza vita ed ha subito chiamato i soccorso e le forze dell’ordine.

La donna ha cercato di avvicinarsi al corpo dell’amico ma il grosso cane di lui gli sbarrava la strada come se lo “sorvegliasse” o lo “difendesse”.

Per questo motivo è stata allertata anche la Croce Gialla genovese che è intervenuta per calmare l’animale e per metterlo al sicuro mentre gli operatori del 118 cercavano di rianimare la persona deceduta.

Purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano e il 35enne è stato dichiarato morto e il cadavere trasferito in obitorio dove sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

La giovane che lo ospitava in casa verrà ascoltata per cercare di capire cosa è successo nelle ore precedenti al decesso e se l’uomo soffrisse di particolari malattie.