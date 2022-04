Genova – E’ stata salvata dalle guardie zoofile l’oca bloccata nei pressi del casello autostradale di Genova Aeroporto, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia.

Questa mattina numerosi sono stati gli automobilisti che hanno segnalato la presenza dell’animale a bordo strada.

Un pericolo in primis per l’animale stesso ma anche per gli utenti del tratto che avrebbero potuto colpire l’oca nel caso in cui fosse finita sulla carreggiata.

Gian Lorenzo Termanini, alla guida dei volontari dell’Enpa, è intervenuto insieme al personale della Società Autostrade e ha recuperato l’oca in piena sicurezza.