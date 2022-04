Genova – Cala il numero dei tamponi eseguiti durante il week end ma non cala, percentualmente, il numero dei nuovi casi di contagio da coronavirus scoperti in Liguria.

Il bollettino della Regione Liguria ne registra 523 scoperti con appena 2.818 test antigenici e 736 test molecolari. Percentualmente 1 caso ogni 6/7 test effettuati, in linea con i giorni scorsi.

Il bollettino registra anche un lieve aumento dei ricoveri in ospedale, 3 in più rispetto al giorno precedente, per un totale di 263 pazienti assistiti negli ospedali della Liguria.

Stabile a 9 il numero dei casi gravi o gravissimi seguiti nei reparti di Terapia Intensiva.

Un 76enne è deceduto all’ospedale San Martino di Genova.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi di contagio suddivisi per provincia

IMPERIA (Asl 1): 31

SAVONA (Asl 3): 103

GENOVA (Asl 3): 259

Chiavari e Tigullio (Asl 4): 26

LA SPEZIA (Asl 5): 103

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

Dati ufficiali del bollettino sanitario della Regione Liguria diffuso il 4 aprile 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2374628 736 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2754630 2818 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 389964 523 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 17487 -145

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2562 LA SPEZIA 3024 IMPERIA 1958 GENOVA 9053 Residenti fuori Regione/Estero 361 altro/in fase di verifica 529 TOTALE 17487

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 263 9 3 ASL1 34 3 -1 ASL2 53 1 -1 San Martino 40 2 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 53 1 6 Ospedale Gaslini 1 0 -3 ASL3 globale 27 0 0 ASL 3 Villa Scassi 27 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 22 1 0 ASL4 Sestri Levante 18 0 -2 ASL4 Lavagna 4 1 2 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 33 1 1 ASL5 Sarzana 30 0 0 ASL5 Spezia 3 1 1

* 1 non vaccinati, 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 17216 -145 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 367270 667 Deceduti** 5207 1

**

data sesso età luogo 02/04/2022 M 76 HSM

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 0 ASL 2 88 ASL 3 698 ASL 4 0 ASL 5 127 Liguria 913

