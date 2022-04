Ancora condizioni di tempo stabile sulla Liguria ma domani è previsto il passaggio di una veloce perturbazione che porterà nuvole e qualche piovasco.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 5 aprile 2022

Ampie schiarite su tutti i settori; in giornata tempo soleggiato, comparsa di cumuli più organizzati a ponente, specie nell’interno.

Venti con brezze deboli o del tutto assenti

Mare poco mosso, o quasi calmo sotto-costa

Temperature in ripresa, soprattutto i valori massimi.

Costa: min 4/9°C, max 14/17°C

Interno: min -5/+6°C, max +11/14°C

Mercoledì 6 aprile 2022

Al mattino tempo asciutto, ma nuvolosità in rapida intensificazione; piogge o rovesci moderati dal mare si estenderanno ai lati della regione; quota neve in calo sull’Appennino orientale, tendenzialmente sotto i 1400 in serata. Fenomeni in esaurimento nel corso della serata

Venti inizialmente deboli, variabili, si dispongono da sud sul Mar Ligure e levante, al massimo moderati.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature in aumento le minime sulla costa, in calo le massime ovunque.

Tendenza per giovedì 7 aprile 2022

Nuvolosità irregolare, ma non mancheranno i momenti soleggiati; cielo più chiuso il serata sul centro-levante, dove non si esclude qualche debole precipitazione.

Condizioni meteo-marine proibitive