Genova – La tradizionale Fiera di Sant’Agata torna per le vie e le strade di San Fruttuoso domenica 10 aprile.

Rinviata per l’emergenza covid, la Fiera di Sant’Agata vedrà la partecipazione di centinaia di bancarelle per la vendita di abbigliamento, oggettistica e prelibatezze.

Naturalmente non mancherà neppure il settore dedicato alle piante, ai bulbi dei fuori e agli alberelli da piantare.

Un appuntamento tradizionale che il Comune di Genova ha riprogrammato in una data meno critica per il coronavirus.

Nella giornata di domenica 10 aprile le strade del quartiere di San Fruttuoso subiranno modifiche al traffico e alla regolamentazione dei parcheggi come da disposizioni.