Genova – Euroflora è ormai alle porte e decine di migliaia di turisti stanno per arrivare in città e, a Nervi, ci sono marciapiedi completamente invasi dalle piante, al punto da poter essere scambiati per tratti di jungla amazzonica.

La denuncia arriva da via Riccardo Pellegrini, la strada che collega la zona del porticciolo con corso Europa. Di certo non l’ultima delle viuzze poco trafficate della delegazione del levante genovese eppure, nonostante le ripetute segnalazioni, i marciapiedi assomigliano più a tratti di foresta equatoriale che a passaggi per i pedoni.

Molte delle piante presenti, inoltre, sono spinose o possono provocare forti allergie nei soggetti sensibili e costringono i passanti a scendere in strada, rischiando di essere travolti dalle auto.

Dalla zona di Nervi, sperando negli interventi in vista di Euroflora, si spera che gli “addetti ai lavori” intervengano al più presto e che non debba essere una squadra di volontari a sopperire le innegabili “carenze” di un servizio per il quale i genovesi pagano fior di tasse.