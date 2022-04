Genova – Ancora ricerche, anche nel capoluogo ligure per Paola Vittoria Gasparri, la 17enne scomparsa da casa a Torino, lo scorso 16 marzo.

Nella città di Genova si cercano tracce della ragazza che è stata trovata in stato confusionale sulla scalinata di ingresso di un condominio nel quartiere di Quezzi, in ValBisagno e che, secondo i testimoni, presenterebbe elementi che potrebbero far pensare che si tratti proprio della persona scomparsa a Torino.

La ragazza soccorsa, infatti, oltre ad avere tratti fisici in comune con la giovane, portava un piercing al naso e le unghie delle mani colorate, in modo alternato, di rosso/arancio e di giallo, proprio come la Paola Vittoria.

Purtroppo nessuno ha pensato sul momento ad accostare i due “casi” e la giovane, dopo il ricovero in ospedale, si è allontanata.

Il padre è stato allertato dalla trasmissione Chi l’ha Visto, in seguito alla segnalazione di un ragazzo di Genova che è stato il primo a soccorrere la giovane in difficoltà e a “collegare” poi i due casi.

Il testimone ha convinto il padre di Paola Vittoria della possibilità che la giovane soccorsa fosse proprio la figlia ma non è stato possibile accertarlo perché gli ospedali chiamati al telefono – davanti alle telecamere della trasmissione – hanno fornito risposte incomplete o addirittura si sono rifiutati di fornire informazioni per una presunta “privacy” che, a loro parere, impedirebbe ad un padre che cerca la figlia minorenne di avere informazioni preziose su di lei.

Nessuno si è premurato di offrire la possibilità al padre di recarsi in un ufficio dove farsi identificare, verificare la situazione e solo successivamente fornire o meno le informazioni.

Uno dei centralinisti ha persino suggerito al padre della ragazza scomparsa di rivolgersi a Chi l’ha Visto.

Una vicenda che potrebbe avere conseguenze legali per i responsabili.

Nel frattempo, però, la ragazza è scomparsa, allontanandosi dall’ospedale dove aveva fornito solo generalità parziali.

Le ricerche proseguono e molto probabilmente la trasmissione Chi l’ha visto si occuperà nuovamente del caso nella puntata di questa sera.

Il padre ripete il suo appello anche ai genovesi: “Se qualcuno ha visto Paola per favore ci aiuti”.

Qui il video delle chiamate agli ospedali cittadini e le risposte ottenute