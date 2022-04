Genova – Traffico in tilt nei collegamenti tra il capoluogo ligure ed il ponente a causa del grave incidente avvenuto questa mattina sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Arenzano e il bivio con la A26 Voltri Gravellona Toce.

Il ribaltamento di un Tir ha provocato il restringimento ad una sola carreggiata dell’autostrada A10 in direzione Genova e il flusso di mezzi che si scarica sulla statale Aurelia è tale da aver mandato in tilt anche questo passaggio.

Particolarmente complessa la situazione tra Vesima e Voltri e tra Voltri e Prà in direzione del casello autostradale di Genova Prà dove è possibile rientrare in autostrada in direzione levante.

Automobilisti e trasportatori inferociti per i nuovi disagi.