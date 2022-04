San Colombano Certenoli – La chiusura del tunnel “delle Ferriere” all’origine dell’incidente avvenuto nella notte sulla strada provinciale 32, in provincia di Genova, tra Leivi e San Colombano Certenoli. Un Tir ha infatti imboccato la strada seguendo le indicazioni di un navigatore GPS ma è rimasto incastrato nella notte.

Dalle 5 di questa mattina i vigili del fuoco stanno lavorando al recupero del mezzo con una maxi gru in grado di sollevare il Tir ma la strada risulta bloccata.

Il Tir, passando nei centri abitati avrebbe anche danneggiato molte auto e mezzi parcheggiati a lato della strada.

La polizia locale del Comune di San Colombano Certenoli sta raccogliendo le denunce di danni subiti e il Comune invita i cittadini a verificare eventuali danni e a segnalare alla polizia locale dopo aver fotografato e filmato il danno subito per “prova”.

L’assicurazione del mezzo risponderà dei danni causati nel passaggio notturno del TIR.

La civica amministrazione ricorda anche che” a causa della conformazione stradale, in un tratto totale di 4 km tra Leivi e San Colombano della SP32 è vietato il transito ai mezzi pesanti di tonnellate superiori alle 14″.