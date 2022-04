Il passaggio di deboli correnti occidentali porterà un pò di nuvolosità nella giornata di oggi ma con poche probabilità di precipitazioni associate. Nella seconda parte di sabato brusca entrata di correnti settentrionali con la possibilità di qualche nota instabile nelle zone interne.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 8 aprile 2022

Al mattino nuvolosità diffusa sullo Spezzino, entroterra del levante e sulla costa tra Savonese e Genovesato; cieli prevalentemente velati o poco nuvolosi sul resto della regione.

Nel corso del pomeriggio intensificazione della nuvolosità sul settore centro-orientale, entro sera non si escludono deboli piovaschi nelle zone interne; altrove tempo asciutto con alternanza tra sole e stratificazioni medio-alte.

Venti al mattino forti o di burrasca da ovest/sud-ovest al largo, moderati a rotazione ciclonica sotto-costa.

Nel pomeriggio tempesta di libeccio al largo, moderati con rinforzi fino a forti anch’essi da sud-ovest sotto-costa.

Mare agitato fin dal mattino al largo, da molto mosso ad agitato sotto-costa. Mareggiate a levante e sulle coste esposte.

Temperature: in generale aumento.

Costa: min +8/13°C, max +14/18°C

Interno: min +0/8°C, max +12/17°C

Sabato 9 aprile 2022

Al mattino tempo stabile e prevalentemente soleggiato sull’intera regione.

Nel corso del pomeriggio nuvolosità diffusa nelle zone interne con possibile instabilità sparsa, più probabile sull’Appennino orientale e localmente sulle Alpi Liguri. Tempo nel complesso asciutto e con ampi spazi soleggiati sulla fascia costiera.

Venti in mattinata burrasca/burrasca forte di libeccio al largo, moderati con rinforzi fino a tesi dai quadranti occidentali anche lungo la costa.

Nel pomeriggio ed in serata da moderati a forti settentrionali ovunque.

Mare nella prima parte di giornata agitato al largo e sul levante, molto mosso altrove. A seguire moto ondoso in graduale calo anche sul Golfo e sul bacino orientale.

Temperature minime stazionarie, massime in aumento.

Tendenza per domenica 10 aprile 2022

Giornata con tempo stabile e soleggiato ovunque, in serata passaggio di qualche innocua velatura a ponente.

Venti deboli o moderati da nord fino al primo mattino, poi moderati dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso sotto-costa, localmente mosso al largo.

Temperature in calo.