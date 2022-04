Genova – Aggredito a calci e pugni e poi rapinato. Momenti di terrore per un giovane di 27 anni accerchiato da un gruppo di giovani sulla passeggiata Anita Garibaldo di Nervi e derubato.

Il ragazzo ha tentato di reagire alla richiesta di consegnare il portafogli e il cellulare e gli aggressori lo hanno investito con una scarica di pugni e calci.

L’aggressione è avvenuta alle 21,30 sulla celebre passeggiata di Nervi e l’episodio ha suscitato grande apprensione nel quartiere anche per l’appuntamento con Euroflora ormai imminente.

Le forze dell’ordine avrebbero verificato alcuni giovani presenti in una struttura di accoglienza della zona e che, secondo i rumors di quartiere, sarebbero stati spostati dalla struttura di Oregina dove una serie di episodio di violenza era sfociata in una spedizione punitiva di abitanti del luogo e di militanti di estrema destra.

Il timore è che la baby gang che imperversava a Oregina sia stata trasferita a Nervi dove, negli ultimi giorni, si sono registrati alcuni episodi di micro-criminalità.

Le indagini sulla rapina sono in corso e la vittima dell’aggressione potrebbe essere messa a confronto con gli ospiti della struttura per verificare se riconosce qualcuno tra loro.