Chiavari – Potrebbe essere fuggita con il fidanzatino Lorena Salvi, la ragazzina di 14 anni scomparsa da casa lo scorso 27 marzo e di cui non si hanno da allora più notizie.

Nelle ultime ore è emerso che anche il ragazzo con il quale Silvia aveva una relazione sarebbe irreperibile e si è fatta strada l’ipotesi che i due siano fuggiti insieme.

Il giovane sarebbe scomparso da casa, nella vicina Santa Margherita Ligure e sembra che la loro relazione non fosse esattamente tranquilla e che la ragazza si fosse già allontanata con il ragazzo. La speranza è che abbiano trovato ospitalità presso qualche amico che non si rende conto della gravità della situazione e dei guai cui sta andando incontro nascondendo la ragazzina minorenne alle ricerche delle forze dell’ordine.

Parenti e amici di Lorena sono sempre più preoccupati anche perché la giovanissima non è nuova a brevi fughe ma è sempre tornata a casa nel corso della giornata mentre ora manca da 13 giorni e non ha dato più sue notizie.

La giovane ha trascorso la giornata del 27 marzo con i nonni che poi l’hanno riaccompagnata a casa ma nella sua abitazione Lorena non è più rientrata da allora è letteralmente scomparsa.

Del caso della scomparsa di Lorena Salvi si è occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto in onda su Rai Tre e sono state diffuse immagini e descrizione della giovanissima.

I familiari chiedono aiuto e chiunque la vedesse o avesse informazioni su di lei è pregato di chiamare le forze dell’ordine perché potrebbe essere in pericolo.

Durante la trasmissione è stato spiegato che la giovane sta attraversando un momento delicato e difficile e quindi ha certamente bisogno del sostegno di tutti.

Silvia è alta un metro e 55, occhi castani e un neo sulla guancia sinistra.E’ una fumatrice e potrebbe chiedere una sigaretta ai passanti che dovesse incontrare.Anche in quel caso si chiede di chiamare le forze dell’ordine senza destare sospetti nella ragazza che potrebbe fuggire ancora.