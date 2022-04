Genova – Pesanti disagi per la circolazione e il traffico, a Cornigliano, per una manifestazione con corteo che interessa la zona di via Guido Rossa, piazza Savio, via Cornigliano e piazza Massena.

A scendere in piazza i lavoratori dell’ex Ilva che protestano per la sicurezza nello stabilimento di Acciaierie d’Italia dopo l’incidente di sabato che avrebbe potuto trasformarsi nell’ennesima tragedia sul lavoro

A comunicarlo la polizia locale con il canale Telegram GenovAlert

notizia in aggiornamento