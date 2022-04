Genova – E’ stata riaperta solo nella notte la strada che da Voltri sale a Fiorino, nell’immediato entroterra genovese di ponente, chiusa nel pomeriggio di ieri per una fuga di gas a circa cinquecento metri prima dell’abitato di Fiorino.

Una ditta, durante lavori di palificazione, ha forato un tubo di media pressione della rete di distribuzione del gas e la grossa perdita di gas ha fatto scattare l’allarme.

I Vigili del fuoco hanno bloccato il transito, sia veicolare che pedonale, in attesa di tecnici del gestore della rete stessa.

E’ stata predisposta una tubazione antincendio in pressione a pronto uso in via precauzionale si è prestata assistenza ai lavori di scavo e riparazione.

Terminata la riparazione, la strada è stata riaperta al transito.