Genova – Ancora affioramenti di idrocarburi nelle acque dei “canali” del Waterfront in costruzione nella zona della Fiera di Genova, alla Foce.

A segnalarle, inviando foto ai Media locali, gruppi di cittadini perplessi per i nuovi affioramenti testimoniati dagli aloni multicolori presenti nelle acque stagnanti che riempiono gli abbozzi di scavo dei canali.

Chiazze iridescenti e multicolori tipiche delle acque inquinate da olii e idrocarburi. Una presenza già segnalata alcuni mesi fa e che hanno rifatto capolino in questi giorni, forse a causa delle temperature più calde che spingono in superficie tracce e sostanze che potrebbero essere contenute nel sottosuolo.

I residenti sono preoccupati che le esalazioni degli idrocarburi vengano sospinte dal vento sino alle finestre degli edifici che affacciano sull’area della Fiera e chiedono che vnga fatta chiarezza su affioramenti che potrebbero indicare un guasto, una perdita in una cisterna ma anche l’inquinamento dei terreni dove sta sorgendo il nuovo Waterfront.

“Ci sembra doveroso approfondire il problema – spiegano i segnalanti – se non altro per evitare che chi acquista appartamenti nella costruenda area lo faccia senza timori. E poi ci saremmo anche noi che abitiamo lì sopra e che vorremmo poter stare con le finestre aperte senza aver paura di quello che potrebbe entrare insieme all’aria di mare”.