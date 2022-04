Genova – E’ stato rimosso intorno alle 11.00 il cantiere in prossimità dell’area di Servizio Sant’Ilario che questa mattina ha causato non pochi disagi al traffico autostradale e alla circolazione sulla viabilità ordinaria in direzione di Recco.

8 chilometri di coda, infatti, si sono registrati questa mattina nel tratto compreso tra Genova Est e Recco, con lunghe code anche lungo l’Aurelia, scelta da diversi automobilisti per “scappare” dall’autostrada.

Come fatto sapere da Autostrade per l’Italia, il programma è stato anticipato di alcune ore vista la coda della mattinata.

“Dalle 11.00 circa sono disponibili due corsie al traffico in entrambi i sensi di marcia anche in A12 dove in mattinata tra Genova Est e Recco, in direzione Livorno, uno degli ultimi cantieri, ora rimosso, ha determinato accodamenti attualmente in diminuzione” scrivono da Autostrade.