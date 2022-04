Chiavari – E’ deceduto all’ospedale San Martino di Genova, dove era stato trasferito in condizioni disperate, l’artigiano di Lavagna travolto da un Suv mentre attraversava la strada in corso de Michiel, a Chiavari.

Ancora tutta da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ma secondo le prime testimonianze il conducente del mezzo ha detto di aver visto sbucare l’uomo tra le auto e di non aver avuto il tempo di frenare e sul posto sarebbe stato presente un furgone per le consegne posteggiato in modo da impedire il passaggio ai pedoni e l’artigiano potrebbe essere stato costretto a scendere dal marciapiede per poter proseguire il passaggio.

Di certo c’è l’impatto violentissimo con il suv e l’artigiano che viene sbalzato a terra con ferite gravissime.

I soccorsi del 118 hanno evidenziato subito la situazione gravissima e l’artigiano è stato trasferito in elicottero all’ospedale San Martino di Genova dove però le sue condizioni di sono aggravate sino al decesso.