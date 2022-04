Chiavari – Un appello della madre per Lorena Salvi, la ragazzina di 14 anni scomparsa nel nulla dallo scorso 27 marzo. Lo ha trasmesso la trasmissione Chi l’ha visto per cercare di far avere ai familiari almeno un “segnale” che la giovane è in buona salute e si trova al sicuro per quanto difficile possa essere la situazione.

A lanciare l’appello la madre di Lorena, Erica Camellina. La donna è sempre più preoccupata e chiede alla figlia di chiamare e di far sapere che sta bene.

Da quel 27 marzo non si hanno più notizie della ragazza e parenti e amici sono sempre più preoccupati perché non riescono a capire come mai Lorena non faccia almeno sapere che sta bene.

Naturalmente l’appello è rivolto anche alle persone che forse stanno dando ospitalità alla ragazza che potrebbe trovarsi con il fidanzato, di poco più grande, e che a sua volta non dà notizie di se alla famiglia.

I due potrebbero dunque trovarsi insieme e probabilmente ospitati da amici che non si rendono conto della gravità della situazione e che i familiari dei due ragazzi invitano a contattare subito le forze dell’ordine.

Silvia è alta un metro e 55, occhi castani e un neo sulla guancia sinistra.E’ una fumatrice e potrebbe chiedere una sigaretta ai passanti che dovesse incontrare.

Anche in quel caso si chiede di chiamare le forze dell’ordine senza destare sospetti nella ragazza che potrebbe fuggire ancora.