Genova – Lutto nel mondo fotografico genovese. E’ morto ieri dopo una malattia Emilio Scappini, fotografo di concerti ed eventi.

Per tutti Emilio era “il Baffo”, immancabile tra le transenne e il palco dei concerti e sempre presente alle manifestazioni dove, con i suoi scatti, raccontava gli eventi mostrando sempre grande garbo e rispetto per i colleghi e i giornalisti.

In tanti in queste ore si stanno stringendo alla famiglia e hanno voluto testimoniare l’affetto per Emilio lasciando un ricordo e un saluto sul suo profilo Facebook.

Federico Romeo, presidente del Municipio Valpocevera dove Scappini era residente e si adoperava attivamente, lo ha voluto ricordare così: “Ci mancherai tanto Emilio Scappini, ci mancheranno le tue meravigliose fotografie che hanno sempre accompagnato ogni importante evento della nostra Valpolcevera. Ci mancheranno le tue telefonate per segnalare i problemi nel quartiere e i tuoi contributi per risolverli. La Valpocevera perde un cittadino buono, partecipe alla vita della comunità e punto di riferimento per molti. ‘Arriva Emilio’ così dicevamo, quando negli eventi del Municipio c’era bisogno di te”.

Quello di Romeo è solo uno dei messaggi ricevuti dalla famiglia; a ricordare Scappini sono stati anche Susanna Giorato, Domenico Chionetti, Enrico Testino, Mario Rollandini e Aldo Descalzi.

Domani alle 11.30 nel tempio laico del Cimitero di Staglieno ci sarà l’ultimo saluto a Emilio, uomo sempre garbato con il suo sorriso e la macchina fotografica sempre pronta.