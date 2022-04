Genova – Dopo il manifesto con le ingiurie anche quelli “strappati”. Non c’è pace per i manifesti elettorali dell’assessore al Commercio del Comune, Paola Bordilli e dopo gli insulti sessisti si registrano anche quelli “strappati”.

A poche ore dalla denuncia per le scritte ingiuriose su uno dei manifesti elettorali dell’assessore, infatti, arriva la segnalazione dalla ValBisagno che denuncia che i manifesti sono stati strappati, rimossi con la forza.

Sui social c’è già chi si domanda se qualcuno ha preso di mira l’assessore visto che le zone “colpite” sono diverse.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti ha espresso solidarietà a Paola Bordilli tramite il suo account Twitter .

“Solidarietà all’assessore del comune di Genova Paola Bordilli per le scritte vergognose, volgari e sessiste apparse in uno dei suoi cartelloni elettorali appesi in città. Auspico una condanna unanime affinché questo sia solo un episodio isolato. Sì al confronto, no agli insulti: è questa la campagna elettorale che vogliamo. Intanto forza Paola, sono certo che questo episodio non ti fermerà!“.

“Piena solidarietà al nostro assessore comunale al Commercio di Genova Paola Bordilli, vittima di un’ignobile e vile offesa. L’insulto sessista ai danni di Paola, che in questi anni ha svolto un proficuo lavoro nell’interesse di tutti i genovesi, è stato scritto su un suo manifesto elettorale in città. Un atto che non può e non deve essere tollerato. Sono quindi ulteriormente vicino a Paola e a tutte le donne, che purtroppo ogni giorno sono vittime di simili attacchi sessisti. Auspico che la sinistra non sia così ipocrita da mantenere il silenzio sul vile e ignobile gesto che ha colpito l’assessore leghista”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale Alessio Piana (Lega).